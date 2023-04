Corea del Nord, le foto satellitari rivelano un aumento dell'attività nel sito nucleare

Le immagini satellitari indicano un incremento delle attività nel più importante complesso nucleare della Corea del Nord, quello di Yongbyon. Il think thank statunitense 38 North, con sede a Washington ha analizzato gli scatti del 3 e del 17 marzo da cui sembra che sia in fase di completamento un nuovo reattore sperimentale ad acqua leggera (ELWR). Nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli annunci del leader nordcoreano sulla produzione di armi nucleari . Qualche giorno fa la stampa ufficiale di Pyongyang ha riportato le dichiarazioni di Kim Jong-un sulla fabbricazione di “armi sempre più potenti” che si aggiunge al precedente ordine di aumentare in modo "esponenziale" le armi nucleari. Le immagini satellitare mostrano un nuovo edificio di supporto in costruzione vicino all'impianto di arricchimento dell'uranio del sito di Yongbyon, probabilmente per espanderne le capacità, e sarebbero stati rilevati scarichi d'acqua dal sistema di raffreddamento del reattore, che suggeriscono che l'Elwr "si sta avvicinando alla transizione allo stato operativo", secondo il rapporto.

Satellite image (c) 2021 Maxar Technologies Sito di Yongbyon - ELWR in costruzione in un'immagine 9 agosto 2021

Il nuovo edificio Le immagini satellitari del 17 marzo hanno rivelato le fondamenta di un nuovo edificio che misura circa 42 metri per 15 metri e che sembra avere circa 20 stanze al piano seminterrato. Data la sua posizione, questo edificio svolgerà probabilmente una funzione amministrativa, ossia sarà adibito a uffici per il personale aggiuntivo necessario per far funzionare il reattore o a laboratorio per la ricerca e l'ingegneria. La costruzione dell'edificio è iniziata a febbraio in uno spazio precedentemente utilizzato come area di sosta dei materiali da costruzione ed è il secondo nuovo edificio amministrativo che è stato costruito nella zona: il primo è stato completato nel dicembre 2022.

Lo scarico di acqua Nelle immagini del 3 marzo, si osserva lo scarico dell'acqua proveniente da un tubo che sfocia nel fiume Kuryong a circa 75 metri a sud della sala pompe dell'ELWR. Non è la prima volta che viene rilevato uno scarico d'acqua intorno all'ELWR. Significa che nel reattore si stanno svolgendo attività.

Satellite image (c) 2023 Maxar Technologies. Analysis by 38 North Sito nucleare di Yongbyon, Corea del Nord

Lo scarico osservato non proviene dalla linea di scarico principale, ma da quello che è stato definito il percorso di scarico secondario. Potrebbe riguardare il sistema di raffreddamento di emergenza che serve a prevenire il rilascio di radioattività in caso di incidente e che deve funzionare prima che il reattore possa essere avviato. Il nuovo edificio e lo scarico sembrano suggerire che l'ELWR si stia avvicinando alla transizione allo stato operativo.

Satellite image (c) 2023 Maxar Technologies. Analysis by 38 North. Sito nucleare di Yongbyon - il sistema di scarico delle acque, Corea del Nord

Il reattore Il reattore da 5 MWe è operativo da luglio 2021. Sembra che siano in corso nuovi lavori di costruzione presso l'edificio di stoccaggio del combustibile esaurito. La rimozione di un'ampia sezione del tetto, osservata nel luglio 2022, ha inizialmente suggerito che l'edificio fosse in fase di smantellamento. Tuttavia, a dicembre è stato aggiunto un nuovo tetto, confermando che la struttura era in fase di ristrutturazione. Proseguono i lavori sulle sezioni occidentali dell'edificio e non è noto se tali porzioni saranno rase al suolo o anche ristrutturate. Inoltre il 3 marzo erano presenti in loco tre vagoni ferroviari e un carro cisterna bianco, già visto in precedenza. Il 17 marzo, tutti i vagoni ferroviari specializzati tranne uno erano partiti e nessuno era presente nello scalo ferroviario cittadino, dove sono apparsi occasionalmente prima di lasciare l'area di Yongbyon. Un recente rapporto del CSIS suggerisce che questi vagoni potrebbero essere diretti a un impianto chimico situato a Manpho.

Satellite image (c) 2023 Maxar Technologies. Analysis by 38 North. Sito di Yongbyon, Corea del Nord