La Finlandia nella Nato. Stoltenberg: "Momento storico"

E' cominciata una settimana importante per la Finlandia. Dopo il voto elettorale che ha visto il cambio alla premiership, con Sanna Marin che lascia la guida del Paese dopo la vittoria del partito conservatore della Coalizione Nazionale (Ncp), si apre un altro “Momento storico” per la Finlandia in sede Nato che domani ratificherà l'entrata della Paese del Nord nell'Alleanza Atlantica.

La Finlandia diventerà il 31° paese alleato dell'organizzazione internazionale nata, dopo la seconda guerra mondiale, come sistema intergovernativo militare creato per garantire la sicurezza dei confini di 30 Paesi, 28 europei e 2 americani dalla minaccia di Paesi terzi, che sulla cartina, oggi come ieri, si trovano principalmente in Asia.

"Questa è una settimana storica. La Finlandia e gli alleati saranno più sicuri e la nostra alleanza sarà più forte". E' il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ad anticipare ai giornalisti i temi della ministeriale degli Esteri di domani e mercoledì a Bruxelles. "Avremo una cerimonia di alzabandiera nel pomeriggio del 4 aprile", che è il "compleanno della Nato", poiché il trattato di Washington, o trattato dell'Atlantico del Nord, venne firmato il 4 aprile del 1949.

"Non è Mosca che decide chi aderisce" all'Alleanza atlantica, "la porta della Nato rimane aperta. Lo dimostreremo chiaramente domani, alzando la bandiera della Finlandia" nella sede del quartier generale della Nato, e anche quella della Svezia "speriamo nel prossimo futuro", ha spiegato.

Da domani, continua Stoltenberg, Helsinki "parteciperà a tutte le riunioni e alle strutture militari come membro a pieno titolo. Tutti e 30 gli alleati hanno già ratificato il protocollo di adesione, resta solo la Turchia, l'ultimo alleato a ratificarlo, che lo depositerà domani al quartier generale Nato". "Io poi notificherò alla Finlandia - prosegue - loro depositeranno i rispettivi documenti di adesione e da quel momento saranno membri dell'Alleanza.

E' dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina che la Finlandia aveva chiesto insieme alla Svezia un'accelerazione del processo di adesione. "Ritengo che anche la Svezia possa diventare membro a pieno titolo dell'Alleanza", Stoccolma "ha mantenuto gli impegni contenuti nel memorandum" firmato con la Finlandia e la Turchia al summit di Madrid e per questo "credo che la sua adesione debba essere ratificata" anche dalla Turchia, ha detto il segretario generale. Per mesi la Turchia ha esitato ad approvare l’ingresso della Finlandia e della Svezia, accusando il governo finlandese di sostenere e accogliere membri di alcune organizzazioni curde, in particolare del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK).

"Quando ci sono delle differenze, bisogna sedersi a un tavolo, consultarsi e andare avanti", ha aggiunto sottolineando di "condividere alcune delle legittime preoccupazioni della Turchia sulla sicurezza", ma la "Svezia e la Finlandia hanno concordato di lavorare insieme sulla lotta al terrorismo" e "su leggi più dure".