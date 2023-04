Meloni ricevuta a Downing Street da Sunak: "Su grandi temi dalla stessa parte, come sui migranti"

" Grazie Giorgia, benvenuta a Londra ", le ha detto in italiano Sunak, ringraziandola poi anche in inglese, di fronte a telecamere e fotografi: “È un grande piacere averti qua” ha aggiunto il premier britannico, sottolineando come “i valori di Regno Unito e Italia sono allineati” e che c'è “molto da discutere oggi” per rafforzare i legami fra i due Paesi, anche sul piano militare (nel quadro, comunque, dell'Alleanza atlantica).

All'esterno di Dowing Street, tuttavia, una folla di alcune decine di contestatori ha accolto l'arrivo della premier al grido di “Giorgia out!”. Si trattava di attivisti per i diritti dei migranti dell'associazione Stand up to Racism riuniti di fronte alla residenza del premier in segno di protesta contro la visita. I dimostranti hanno scandito slogan contro le politiche migratorie del governo italiano e mostrato cartelli con la scritta No to fascist Meloni. Refugee welcome. Parallelamente, la presidente del Consiglio aveva detto al collega inglese: “La lotta ai trafficanti e all'immigrazione clandestina è qualcosa che i due governi stanno facendo molto bene: sto seguendo il tuo lavoro e sono assolutamente d'accordo”.

Stessa identità di vedute sull'Ucraina: “Noi siamo nazioni che hanno una forte partnership, ma che possono fare ancora di più. Sui grandi temi siamo dalla stessa parte, come la difesa e l'Ucraina. Se non combattiamo a fianco dell'Ucraina, non vincerà più la forza del diritto, ma il più forte avrà la meglio sul diritto”.