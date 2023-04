Ricami simbolici e tradizione: ecco come si vestiranno Carlo e Camilla per l'incoronazione

Buckingham Palace ha svelato gli abiti che indosseranno re Carlo e la regina Camilla il giorno della loro incoronazione. I sovrani hanno scelto di seguire la tradizione. Li vedremo quindi entrambi con indosso due “vesti”: la Robe of State, per l'arrivo all'abbazia di Westminster, e la Robe of Estate, con i ricami personalizzati, per il ritorno a palazzo.

Le vesti di Stato (Robe of State) L'"abito di stato" di Carlo III è realizzato in velluto cremisi ed è stato indossato dal nonno, re Giorgio VI, per la sua incoronazione nel 1937. E' stato conservato dalla Royal School of Needlework, di cui Camilla è patrono dal 2017. La Robe of State della regina è quella originariamente realizzata per Elisabetta II.

Gli abiti dei sovrani (Robe of Estate) Per il ritorno a Buckingham Palace, Carlo III attinge ancora al passato della famiglia reale. Indosserà il mantello in seta porpora ricamato in oro che fu di Giorgio VI. Quello di Camilla è invece stato disegnato e ricamato a mano dalla Royal School of Needlework e realizzato dalla sartoria Ede & Ravenscroft, la più antica di Londra, fondata nel 1689. Il disegno si ispira ai temi della natura e dell'ambiente e reca gli emblemi nazionali del Regno Unito, oltre a rendere omaggio a Sua Maestà il Re.

Ap Robe of estate di Camilla

Dello stesso colore del mantello del Re, è stato ricamato dalla Royal School of Needlework utilizzando la tecnica Goldwork (con fili di metallo) e incorpora anche le iniziali di Camilla. Vi sono raffigurati insetti, tra cui le api, e i fiori simbolo del Regno Unito con richiami agli affetti e alla storia personale di Camilla: i mughetti amati da Elisabetta II e presenti anche nel bouquet nuziale della regina consorte e il Delphinium, il fiore prediletto del re. Poi il mirto, simbolo della speranza, l'Alchemilla, che rappresenta l'amore e il conforto, il capelvenere, che richiama la purezza. Infine i fiordalisi: simboleggiano amore e tenerezza e attirano le api e le farfalle.