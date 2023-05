L'ascesa di Carlo III, l'“ambientalista irascibile” tra tradizione e modernità

Il 6 maggio all’Abbazia di Westminster Carlo III sarà incoronato Re. Lo è già di fatto dall’8 settembre 2022, il giorno in cui si è spenta la Regina Elisabetta dopo 70 anni di regno. Si può dire che Carlo, al trono, si sia preparato per tutta la vita. Aveva quattro anni quando, ancora inconsapevole e visibilmente annoiato, appoggiato al balconcino della Royal Gallery, assisteva all’incoronazione della madre.

In fondo, fin da bambino, è stato indicato come il ponte della monarchia verso il futuro: è stato il primo erede al trono non istruito a casa, il primo a conseguire una laurea, il primo a crescere sotto i riflettori dei media, mentre la deferenza nei confronti della regalità cambiava faccia e, tra alti e bassi, si serrava intorno a una sovrana, diventata icona globale fino all’ultimo dei suoi giorni e oltre.

Il Re ha voluto per sé una cerimonia organizzata in tempi record quasi a compensare la lunga attesa, tradizionale - come vuole la simbologia profana e religiosa che porta con sé il rito arcaico - e moderna.

"Mi chiedo sempre cosa sia l'ingerenza”, disse in un’intervista del 2018, rivendicando il diritto, da principe del Galles, di interessarsi delle condizioni dei centri urbani e del popolo, ma ammettendo che, una volta diventato Re, non avrebbe potuto interferire in questioni simili.

"Carlo si trova, nell'autunno della sua vita, a dover riflettere attentamente su come proiettare la sua immagine come personaggio pubblico", ha detto lo storico Ed Owens . "Non è neanche lontanamente popolare come sua madre”.

L’impegno di Carlo per l’ambiente non nasce dall’emergenza degli ultimi anni. Risale agli anni '70 il suo primo discorso pubblico in veste di Presidente del Comitato per l’Ambiente del Galles contro i pericoli dell’inquinamento e dello smog e gli effetti cancerogeni degli sversamenti in mare. Stravagante per l’epoca, lungimirante col senno di poi.

C’era tanto del suo credo ambientalista nel discorso del principe William in difesa della natura , non a caso dedicato al padre Carlo e al nonno Filippo, durante la festa per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta . Poco prima, era stato trasmesso un messaggio preregistrato del naturalista britannico Sir David Attenborough con immagini spettacolari del pianeta proiettate su Buckingham Palace.

Si è preso le luci della ribalta, sottraendole ai figli, in momenti significativi per il Regno Unito facendo le veci della madre , quando il peso degli anni l’ha tenuta più spesso lontana dalla scena pubblica. E lo ha fatto nei panni di se stesso.

Nel tempo, Carlo ha messo a frutto le sue doti imprenditoriali investendo nell’agricoltura e nella moda sostenibile . Dispone anche di un notevole parco eolico.

Chissà, se da re, lo rivedremo in compagnia di Greta Thunberg, che incontrò nel 2020 alla World Economic Forum di Davos, dimostrando di condividerne gli obiettivi. Certamente non si schiererà più apertamente dalla parte degli attivisti per il clima Extinction Rebellion (Xr), autori di numerose azioni di protesta, come fece nel 2021. Li invitò a continuare nel loro impegno anche se in modo meno eclatante per poi rivolgersi, durante la Cop 26 di Glasgow, direttamente ai governanti del Pianeta chiedendo loro di cambiare in modo intelligente le strategie di sviluppo e gli investimenti in nome dell’ambiente.

Adesso, il suo impegno per il Pianeta dovrà agire su canali separati dalla politica, ma Carlo non ha perso tempo. Per esempio, ha chiesto che vengano destinati al ''bene pubblico'' e non alla monarchia i profitti derivanti da un accordo per la realizzazione di un parco eolico dal valore di un miliardo di sterline l'anno, su alcuni dei terreni reali.