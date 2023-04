Svezia: Corte Suprema toglie il divieto di bruciare il Corano

Proprio questa mattina, i servizi segreti svedesi avevano annunciato l'arresto di cinque persone sospettate di preparare un "atto terroristico" nel paese scandinavo, come rappresaglia per la copia del Corano data alle fiamme di recente, da parte di un estremista di destra. Gli investigatori sospettano "legami internazionali con l'estremismo islamico violento", ha dichiarato il Säpo, il servizio di intelligence nazionale, aggiungendo tuttavia che "un attacco non è considerato imminente".