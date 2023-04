Sudan, evacuazione tra gli scontri. Tajani: contattati gli italiani, chiamati uno a uno, stanno bene

Fuga dal Sudan in piena guerra civile. Un convoglio di cittadini francesi, sarebbe stato attaccato durante l'evacuazione via terra, un cittadino francese sarebbe rimasto ferito. Lo riferisce la Reuters, mentre le truppe regolari sudanesi e i paramilitari Rsf si accusano a vicenda per l'azione. Nessun commento da Parigi, che ha annunciato l'evacuazione di connazionali e personale diplomatico dal Sudan.

E' pronto anche un piano di emergenza per evacuare gli italiani che si trovano ancora in Sudan. La premier Giorgia Meloni ha tenuto una riunione con il ministro degli esteri Antonio Tajani, il sottosegretario Mantovano, il capo di stato maggiore della difesa Cavo Dragone e il generale Figliuolo, responsabile del Comando operativo di vertice interforze, e i responsabili dell'Unità di crisi della Farnesina e dei Servizi di Sicurezza.

"I nostri connazionali in Sudan sono stati contattati, anche durante la notte, dall'Unità di crisi del ministero. Chiamati uno per uno: stanno tutti bene e raggiungeranno la nostra ambasciata. Di più non posso dirvi per ragioni di sicurezza", ha detto il capo della Farnesina arrivando al Salone del Mobile di Milano. "È una situazione molto complicata quella degli italiani che vivono a Khartoum ed il timore è che le due parti in conflitto per il controllo del potere nel paese non abbiano intenzione di sedersi a un tavolo", ha spiegato Tajani.

La diplomazia italiana lavora sin dall'inizio della ripresa del conflitto ricominciato il 15 aprile, per rimpatriare gli italiani - 150 circa - che sono a Khartoum. Ieri "in 19 che si trovavano in una crociera, sono stati messi in sicurezza e trasferiti in Egitto".

L'Italia, come altri paesi e lo stesso popolo sudanese in fuga, sta organizzando l'evacuazione dei connazionali con velivoli militari a Gibuti. Ancora non è chiaro da quale aeroporto possano partire i cittadini stranieri: "Nessuno degli aeroporti è attivo. Sono ancora sotto tiro", ha dichiarato Manila che ha centinaia di cittadini intrappolati in Sudan. Fonti che arrivano da diplomatici sul posto parlano di situazione "estremamente preoccupante". A Khartoum "il passaggio sicuro dei cittadini stranieri è ancora in fase di negoziazione, l'esercito potrebbe usare il processo per migliorare la propria immagine", scrive Bloomberg. "Nessuno è in grado di stabilire un percorso terrestre sicuro per la fuga dei civili"

Lo stesso aeroporto di Karthoum sembra essere sotto il controllo dei ribelli delle RFS. Il generale Abdel Fattah al-Burhan, ha ribadito che "tutti gli aeroporti in Sudan sono sotto controllo militare, ad eccezione" degli scali "di Khartoum e Nyala, continuerò a difendere l'unità del paese", scrive su twitter l'emittente al-Hadath. Un video dell'agenzia Reuters mostra la situazione di emergenza con le milizie paramilitari Rsf del generale Dagalo che controllano le strade tra colpi di artiglieria pesante.