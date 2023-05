Kiev, a Bakhmut i russi perdono un battaglione al giorno: "Continua l'avanzata"

L'esercito ucraino si fa ancora forte dell'avanzata a Bakhmut, ma a un ritmo "più lento" rispetto ai giorni scorsi mentre continuano "le feroci battaglie " sulla città simbolo del fronte di Donetsk . La posta in gioco è una vittoria dall'enorme significato simbolico dopo mesi di sangue.

Kiev: "Russi perdono un battaglione al giorno" Secondo il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov , i russi perdono un battaglione al giorno su quel fronte, e tra morti e feriti hanno già pagato la battaglia con 70mila soldati . Perché a Bakhmut le forze di Mosca "non possono vincere con la qualità, ma con la quantità" e per questa ragione hanno aumentato la presenza di truppe "di diverse migliaia di persone", oltre a cercare "di sfruttare il suo vantaggio nell'artiglieria pesante e nel numero di proiettili", ha spiegato la viceministra della Difesa Hanna Malyar.

"Enormi perdite russe" Le truppe russe "continuano ad attaccare a costo di pesanti perdite, che superano in modo sproporzionato le nostre", è la lettura della funzionaria ucraina che racconta di edifici "ridotti in cenere" di cui rimangono solo "le fondamenta, impossibili da difendere".

In ogni caso, "il nemico non è in grado di riconquistare le posizioni perse", secondo Malyar. La situazione è infatti molto difficile "ma controllata", ha spiegato Serhiy Cherevaty, portavoce del Gruppo orientale delle forze ucraine. "Possiamo vedere le intenzioni del nemico, prevederle, anticiparle. Si può dire che sì, prendiamo l'iniziativa e cerchiamo di contrattaccare".