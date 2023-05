Kosovo, la Nato invia altri 700 soldati. Borrell: "La calma va ripristinata ora"

La tensione resta alta in Kosovo, dove gli scontri nel Nord rischiano di trasformarsi in una pericolosa miccia in una delle aree più infiammabili dell'Europa e del mondo.

I disordini sono iniziati venerdì scorso quando le forze di polizia kosovare sono intervenute nei comuni di Leposavic, Zubin Potok e Zvecan per disperdere gli esponenti della comunità serba che cercavano di impedire l’ingresso nei comuni ai sindaci di etnia albanese. I sindaci vincitori delle elezioni municipali tenute il 23 aprile nell’area non sono riconosciuti da Belgrado e dalla comunità serba, che in quell’area è di maggioranza, e che ha boicottato l’appuntamento elettorale che ha segnato un'affluenza del 3,4 per cento.

Inoltre, "a un ulteriore battaglione di forze di riserva è stato ordinato di ridurre i propri tempi di preparazione al dispiegamento da quattordici a sette giorni, per essere pronto a rafforzare le forze Nato in Kosovo, se necessario", ha stabilito il comando della Forza alleata congiunta di Napoli, Munsch. La decisione è - ha detto - "una misura prudente per garantire che la Kosovo Force abbia le capacità di cui ha bisogno per mantenere la sicurezza in conformità con il nostro mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".

Nel rassicurare sulle condizioni degli italiani feriti, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso la sua grande preoccupazione avvertendo, come anche il capo della diplomazia europea Josep Borrell del rischio di un'escalation: "Non possiamo permetterci un'altra guerra", ha detto l'alto rappresentante per la politica estera Ue, mentre la Nato ha deciso di aumentare il contingente della missione in Kosovo , la Kfor, di 700 unità.

"Accolgo con favore la decisione del Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg di schierare altre 700 truppe in Kosovo. Continueremo il nostro stretto coordinamento e la cooperazione con la missione Nato in Kosovo Kfor anche attraverso la nostra missione Eulex. La calma deve essere ripristinata ora". Lo scrive in un tweet l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, dopo la decisione dell'Alleanza transatlantica di mandare dei rinforzi all'indomani dei violenti scontri tra manifestanti serbi e polizia kosovara.

Cavo Dragone: “Importante restare per allontanare lo spettro della guerra”

"Per tanto tempo ho sentito mettere in discussioni le ragioni della nostra presenza in Kosovo. Abbiamo invece compreso nelle ultime settimane quanto fosse importante restare, perché quest'area è stata focolaio di conflitti storici e di una grave crisi politica, umanitaria e militare negli anni Novanta. Non è un caso che la nostra presenza garantisca il costante riallineamento di equilibri fluidi e soprattutto abbia offerto l'opportunità a tante generazioni di vivere in pace e prosperare, allontanando lo spettro della guerra in casa nostra".

Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, nell'ambito dell'esame congiunto della deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023.

"Non so quando ci saranno le condizioni per un nostro ritiro dal Kosovo oppure dal Libano - ha aggiunto - ma so che potrebbero esser necessari tempi lunghi e che non sarebbe saggio ritirarsi prima del superamento delle ragioni politiche e sociali all'origine del nostro intervento".