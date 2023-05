Sparatoria in un centro commerciale in Texas, "numerosi morti e feriti". Ucciso il killer

E' morto l'autore della sparatoria in un centro commerciale di Allen, cittadina a quaranta chilometri da Dallas dove ci sarebbero “numerosi morti e feriti”, tra cui diversi bambini. Lo riferiscono i media statunitensi che citano l'ufficio dello sceriffo della contea di Collin. Immagini molto forti - diffuse in rete - mostrano almeno quattro corpi riversi a terra, coperti da lenzuola, con accanto delle enormi macchie di sangue.

Secondo le prime ricostruzioni l'autore della strage avrebbe fatto fuoco con un fucile semiautomatico. Testimoni parlano di una serie di potenti esplosioni, almeno una decina in rapida successione. Ma il killer potrebbe non aver agito da solo. Secondo alcune anticipazioni di stampa, la polizia starebbe dando la caccia a un secondo sospetto. Nei video - trasmessi dai media - si vedono drammatiche sequenze di persone in fuga, che cercano di mettersi al riparo dalla pioggia di colpi.