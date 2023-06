Alessio D'Amato si dimette dall'assemblea nazionale PD: "Brigate e passamontagna anche no"

"Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall'Assemblea Nazionale del PD. Brigate e passamontagna anche No. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica". Lo scrive su Twitter il Consigliere della Regione Lazio, Alessio D'Amato, candidato per il centro-sinistra alla presidenza.

Ieri Beppe Grillo, dal palco 5 stelle , ha arringato la folla riferendosi alle “brigate di cittadinanza” con l'invito a indossare “passamontagna”. Un linguaggio che evoca un passato tragico della storia italiana. La manifestazione del partito, #BastaVitePrecarie, ha visto partecipare anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein che ha dichiarato di sostenere alleanze su temi come il lavoro e il precariato , sia con Conte che con altre formazioni politiche all'opposizione.