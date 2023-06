Basket, playoff Scudetto: gara 6 va a Bologna. La sfida con Milano si decide all'ultimo miglio

Colpo su colpo fino all'ultimo atto. La Virtus Segafredo Bologna si assicura gara 6 della finale scudetto della Serie A di basket, battendo l'EA7 Emporio Armani Milano per 85-66. Alla Segafredo Arena, la squadra di coach Scariolo è stata sempre avanti nel punteggio, piegando con merito i campioni uscenti, allenati da Messina. Il verdetto, quindi, per l'assegnazione del titolo, è rinviato a venerdì sera: alle 20.30, al Mediolanum Forum, si deciderà tutto in gara 7.

Anche nel sesto atto, quindi, il fattore campo resiste. L'avvio è prevedibilmente a favore dei padroni di casa, che spinti dai propri tifosi trovano un +5 ma gli ospiti non tardano a entrare in partita e chiudono avanti i primi 10' grazie al canestro da oltre metà campo di Voigtmann sulla sirena. La reazione della squadra allenata da Sergio Scariolo c'è e con un ottimo secondo quarto il team emiliano va all'intervallo avanti per 49-43. Al ritorno sul parquet il vantaggio tocca anche la doppia cifra e, nonostante un tentativo di rimonta attuato da Milano, che trova il -3 dopo una tripla di Napier, si arriva ai 10' conclusivi con la Virtus avanti di 8. La stanchezza inizia a farsi sentire nelle gambe e nella testa dei giocatori della compagine meneghina, che segna solamente 7 punti nel quarto finale. Bologna dilaga e chiude 85-66, trascinando così la serie a gara 7. Il miglior realizzatore della serata è Belinelli con 14 punti, mentre all'Olimpia non bastano Melli e Voigtmann in doppia cifra.

In gara 5, dopo le due sconfitte alla Segafredo Arena della città felsinea, Milano era tornata a sorridere sul parquet del Forum imponendosi per 79-72.