Domani alle 20.45 Croazia-Spagna per alzare la Nations League al cielo

L'ultimo miglio è vicino. La Spagna di Luis de La Fuente, reduce dalla vittoria per 2-1 sull'Italia di Mancini, se la vedrà domani a Rotterdam con la Croazia di Dalic, che mercoledì sera ha vinto 4-2 contro l'Olanda ai supplementari in un match tiratissimo finito in extra time. Vediamo come arrivano le due squadre alla finalissima.

Alla fine "la vittoria è meritata", ha detto il capitano Luka Modrić. "Sono molto contento che siamo tra le prime quattro". In semifinale la Croazia ha vinto 4-2 ai supplementari contro i padroni di casa dei Paesi Bassi. I biancorossi non hanno infortunati o squalificati, ma si porteranno dietro 4 ammoniti dal match con l'Olanda: Kovacic, Pasalic, Brozovic e Livakovic.

Finale aperta, forse in leggero vantaggio la Croazia, che però arriva alla partita di domenica dopo aver disputato un match durissimo anche sotto l'aspetto fisico, per cui è possibile qualche cambio negli undici. Dopo la sconfitta per 3-0 in casa contro l'Austria nella prima partita del Gruppo A1, nessuno avrebbe puntato forte sui biancorossi; poi il pareggio con la Francia a Spalato 1-1, quindi i ragazzi di Dalic hanno battuto la Danimarca due volte e superato i francesi fuori casa per 1-0. A seguire, una vittoria netta in Austria per 3-1.

Qui Spagna

La Spagna, di contro, nella partita vinta contro gli azzurri non è sembrata una squadra molto organizzata, ma ha portato a casa la vittoria, leggendo meglio dei ragazzi di Mancini alcune fasi della partita. Meno palleggio del solito ma maggiore quantità e concretezza, poi il gol beffa per l'Italia, che li porta in finale.

Sono state qualificazioni altalenanti per la Spagna, che comunque conquista il posto alle seconde Finals consecutive. Le furie rosse hanno faticato nelle prime partite: dopo un paio di pareggi, è arrivata una vittoria di misura contro la Svizzera, che ha poi condannato la Spagna alla prima sconfitta interna dal 2018. Tuttavia la squadra ha dimostrato forza di carattere vincendo in Portogallo con l'esperto Alvaro Morata. Poi la rete di Joselu all'88' che è valsa la vittoria per 2-1 contro gli azzurri in semifinale.

L'approccio di Luis de la Fuente è più pragmatico rispetto alla filosofia del suo predecessore Luis Enrique: meno tiki taka, ma sempre grande organizzazione. Tutti i giocatori in campo responsabilizzati; si punta certamente sulla qualità dei singoli, ma "tutti difendono, tutti attaccano".

“Ogni Nazionale ha pregi e difetti, ma se siamo qui - evidenzia il tecnico iberico - è perché abbiamo dimostrato di essere le selezioni migliori d'Europa; sia nella Spagna che nella Croazia ci sono grandi qualità e se ci sono difetti bisogna far sì che diventino virtù. Faremo di tutto per dimostrarci superiori. La squadra sta bene, ho fiducia in tutti i ragazzi - spiega in conferenza stampa -, non so ancora che formazione manderò in campo, voglio valutare anche l'ultimo allenamento. Rodri ha disputato una stagione eccezionale vincendo tutto con il Manchester City, poi anche contro gli azzurri è stato tra i migliori in campo”.

Domani nella finale la sfida nella sfida sarà tra lui e Modric. "Non so se siano i migliori d'Europa, è un giudizio soggettivo, ma - prosegue - sono due fuoriclasse e per me il nostro è il migliore al mondo".