Canada: Meta e Google dovranno pagare gli editori. Stop alle notizie su Facebook e Instagram

Meta bloccherà l'accesso alle notizie su Facebook e Instagram in Canada. L'annuncio è arrivato subito dopo l'approvazione di una nuova legge che impone a piattaforme come Meta e Google di negoziare accordi commerciali e pagare le testate giornalistiche per pubblicare i loro contenuti.

Il discusso Online News Act dovrebbe entrare in vigore tra sei mesi, ma Meta si muoverà in anticipo.

"Confermiamo che la disponibilità delle notizie su Facebook e Instagram cesserà per tutti gli utenti in Canada prima che l'Online News Act entri in vigore", ha fatto sapere la società in una nota, definendo le nuove norme "una legislazione fondamentalmente viziata che ignora la realtà di come funzionano le nostre piattaforme".

"Un quadro legislativo che ci obbliga a pagare per link o contenuti che non pubblichiamo, e che non sono il motivo per cui la stragrande maggioranza delle persone utilizza i nostri social, non è né sostenibile né fattibile", ha detto a Reuters un portavoce di Meta, che ha precisato che le limitazioni alle notizie non comporteranno cambiamenti su altri servizi per gli utenti canadesi.

Anche Google ha definito il disegno di legge "impraticabile" nella sua forma attuale e ha dichiarato che sta cercando di collaborare con il governo per intraprendere un “percorso” comune.