Strage di migranti in Grecia, le ultime immagini. Arrestati in Pakistan 10 trafficanti

Secondo una portavoce del governo di Atene le persone a bordo avevano rifiutato i soccorsi dicendo: “No help, go Italy” . Il peschereccio avrebbe quindi continuato la navigazione smentendo che la guardia costiera avesse lanciato una corda di ormeggio verso l'imbarcazione. Insomma, secondo Atene "l'approccio della Guardia Costiera non può essere collegato all'affondamento del peschereccio in termini di tempo".



Il tema è diventato oggetto di dibattito politico, mentre la Grecia si appresta ad andare a elezioni il 25 giugno e nelle proteste scoppiate giovedì sera ad Atene sono stati effettuati 21 arresti. Il leader dell'opposizione di sinistra Alexis Tsipras ha fatto visita ai sopravvissuti e ha detto che la Guardia Costiera avrebbe dovuto rimorchiare la nave in sicurezza mentre si avvicinava alle acque greche, un parere condiviso dalle organizzazioni per i diritti umani.



La magistratura di Atene - scrive l'Ansa - ha aperto un'indagine. Nella ricostruzione dei greci, l'aereo di Frontex è il primo ad avvistare il peschereccio alle 9.37 di martedì, avvertendo i centri di coordinamento vicini, tra cui quello italiano: la nave, però, si trova nella zona Sar di competenza greca, da cui vengono mandati due mercantili come primo soccorso.



La Guardia Costiera ha confermato che circa tre ore prima che la nave dei migranti andasse a fondo "una nostra motovedetta si è avvicinata e ha calato una piccola corda per accertarsi delle condizioni". Un'operazione "durata alcuni minuti", interrotta "dopo che la piccola imbarcazione è stata slegata dagli stessi migranti". Le autorità greche avrebbero continuato a monitorare la situazione a distanza, anche se i migranti avevano "rifiutato qualsiasi assistenza dichiarando di voler proseguire il viaggio" verso le coste italiane.



Un mancato intervento inaccettabile, non solo per Alarm phone e per l'attivista Nawal Soufi, che per prima aveva ricevuto la chiamata di soccorso e smentisce la ricostruzione dei greci, ma anche per l'Organizzazione internazionale per le migrazioni(Oim) e l'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il dovere di soccorrere le persone in pericolo in mare è unan orma fondamentale "indipendentemente dalla loro nazionalità, dallo status o dalle circostanze in cui si trovano, anche su navi non idonee alla navigazione", così come "dalle intenzioni di coloro che si trovano a bordo", hanno fatto sapere in una nota congiunta.