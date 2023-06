Il Cardinale Zuppi a Kiev, "ascoltare Autorità ucraine su possibili vie per raggiungere giusta pace"

Il cardinale Matteo Maria Zuppi , Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana nei giorni 5-6 giugno 2023 compirà una visita a Kyiv quale Inviato del Santo Padre Francesco ". L'annuncio del Vaticano in un comunicato.

La Santa Sede scrive che si tratta di una iniziativa che ha lo scopo principale "quello di ascoltare in modo approfondito le Autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere una giusta pace e sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni".

La notizia dell'incarico conferito a Zuppi era stata diffusa dalla Sala Stampa vaticana il 20 maggio scorso. In precedenza, il Papa stesso aveva parlato di una "missione" di pace per il martoriato Paese est-europeo. Era stato poi il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, interpellato successivamente a margine di alcuni eventi, a spiegare che non si tratta di una missione che ha “come scopo immediato la mediazione”, ma che ha l'obiettivo di “cercare soprattutto di favorire il clima, favorire un ambiente che possa portare a percorsi di pace”.