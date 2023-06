Al via la controffensiva di Kiev. Mosca: "Abbiamo fermato un attacco ucraino su vasta scala"

Mosca: "Abbiamo ucciso 250 soldati ucraini e distrutto 16 tank e 21 veicoli corazzati"

Il comunicato del ministero della Difesa russo aggiunge dettagli, senza che da Kiev arrivi per ora alcuna comunicazione:

“L'obiettivo del nemico era spezzare le nostre difese in quello che credevano fosse il settore più vulnerabile del fronte, ma non hanno raggiunto l'obiettivo. Le forze russe hanno ucciso 250 soldati e distrutto 16 tank e 21 veicoli corazzati”. Il capo di Stato Maggiore russo Valery Gerasimov era nella zona dell'attacco, conclude Mosca.