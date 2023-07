Meloni e Sangiuliano inaugurano il primo Frecciarossa Roma-Pompei

"Se dovessi trovare un titolo - ha aggiunto - direi che 'coniughiamo tradizione e modernità'. Tradizione perché Pompei è uno dei siti archeologici più importanti al mondo, un unicum per come si è preservato per le ragioni storiche che conosciamo. La modernità è rappresentata dall'alta velocità che è un'altra eccellenza italiana".

Un'iniziativa da replicare nei luoghi della cultura

"E' un bellissimo progetto - ha commentato il direttore generale Musei del ministero della Cultura, Massimo Osanna - perché rende accessibile finalmente in maniera più semplice un luogo straordinario come Pompei conosciuto in tutto il mondo ma dove spesso non è così agevole andare. È una prima esperienza che credo debba essere replicata in molti luoghi della cultura, ne abbiamo ben 498 statali e sarebbe bello che fossero tutti raggiungibili in maniera semplice con i Frecciarossa e soprattutto con informazioni dedicate. Nel 2019 Pompei ha avuto 4 milioni di visitatori, ma quest'anno supereremo quelle cifre: questo anche per il territorio significa opportunità straordinarie".