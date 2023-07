Papa Francesco: "Indignato e disgustato per il rogo del Corano in Svezia"

"Mi sento indignato e disgustato da queste azioni", ha detto il Pontefice, commentando il rogo delle copie del Corano avvenuto nei giorni scorsi in Svezia , nell'intervista con Hamad Al-Kaabi, direttore del quotidiano degli Emirati Arabi Al-Ittihad.

"Qualsiasi libro considerato sacro dai suoi autori deve essere rispettato per rispetto dei suoi credenti, e la libertà di espressione non deve mai essere usata come scusa per disprezzare gli altri, e permettere questo va rifiutato e condannato", ha detto Francesco, come riporta Vatican News.

Nell'intervista che sarà pubblicata nei prossimi giorni, il Papa ha anche tranquillizzato sul suo stato di salute dopo il recente intervento chirurgico all'addome: "È stato difficile, ma ora, grazie a Dio, sto meglio grazie all'impegno e alla professionalità dei medici e del personale infermieristico che ringrazio molto e prego per loro e le loro famiglie e per tutte le persone che mi hanno scritto e pregato per me in questi giorni".

Ricordando poi la visita ad Abu Dhabi nel 2019, il Papa ha espresso apprezzamento per l'Impegno degli Emirati Arabi e dello sceicco Mohamed bin Zayed per il percorso intrapreso per diffondere la fratellanza, la pace e la tolleranza, e chiede che i giovani non siano lasciati dagli adulti in preda a miraggi e scontri di civiltà: "A mio avviso, l'unico modo per proteggere i giovani dai messaggi negativi e dalle notizie false e inventate, e dalle tentazioni del materialismo, dell'odio e del pregiudizio, è non lasciarli soli in questa battaglia, ma dare loro gli strumenti necessari che sono libertà, discernimento e responsabilità. La libertà è ciò che distingue una persona. Dio ci ha creati liberi anche di rifiutarlo, la libertà di pensiero e di espressione sono essenziali per aiutarli a crescere e imparare. Non dobbiamo mai cadere nell'esperienza di trattare i giovani come ragazzi incapaci di scegliere e prendere decisioni - ha continuato - sono il presente e investire su di loro significa garantire continuità", seguendo sempre la regola d'oro del fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te.