Clima: caldo record sulla Marmolada, 13,3 gradi a 3.343 metri di altitudine, nella morsa dell'afa

L'ondata afosa che sta avvolgendo il paese non dà tregua neanche in alta montagna, e sono numeri che fanno preoccupare: toccati i 13,3 gradi in cima alla Marmolada, dove poco più di un anno fa - il 3 luglio del 2022 - collassò parte del ghiacciaio causando la morte di 11 alpinisti (ed il termometro allora segnava "solo" 12,7 gradi).

Il caldo record degli ultimi 10 anni

Ed è caldo record degli ultimi dieci anni in vetta: a Punta Penia - a 3.343 di quota - ieri la piattaforma "Marmoladameteo" ha registrato alle 16.50 la temperatura +13,3. Temperature che non dovrebbero esserci a quella quota.

Verso lo zero termico oltre i 5mila metri

E le cose potrebbero non migliorare a breve: secondo le previsioni nei prossimi giorni lo zero termico sulle regioni del Nord Est, a causa dell'anticiclone nordafricano posizionato sull'Italia, potrebbe portare la quota dello zero termico oltre i 5.000 metri.

Sos montagne e tempeste di caldo al Centro Nord

Sempre ieri sul Monte Rosa, il termometro ha sfiorato i 7 gradi di temperatura massima ai 4.554 metri di altitudine alla Capanna Margherita, il "rifugio più alto d'Europa": e anche se in questo caso non è record (i precedenti nel 2019 con 9.7 e 8.5), è uno dei segnali evidenti della tempesta di caldo, prossima al culmine, tra oggi e domani, che terrà sotto scacco quasi tutto il Centro-nord per cinque giorni.