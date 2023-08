"Oggi mangiamo granchio blu!": Lollobrigida posta la foto di Meloni che porta a tavola il piatto

Granchi blu per il pranzo di una domenica di fine agosto della premier Giorgia Meloni che, insieme al compagno e alla figlia, è in vacanza in una masseria di Ceglie Messapica, in Puglia, con la sorella Arianna e il marito di lei, il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. E' proprio lui a pubblicare sul suo account Facebook lo scatto che immortala Meloni che porta a tavola un vassoio pieno di questi crostacei, protagonisti in questi giorni di un dibattito tra chi li considera una opportunità e chi punta il dito contro questa specie aliena in quanto pericolo per i nostri mari sia dal punto di vista ambientale sia economico. "Oggi mangiamo granchio blu! Eccezionale", scrive Lollobrigida a corredo della foto.

Nel consiglio dei Ministri del 7 agosto, per tutelare il settore ittico il governo ha stanziato 2,9 milioni di euro di incentivi alla cattura e allo smaltimento del granchio blu. Alcuni ristoratori italiani, di fronte all'"invasione" della specie aliena, puntano a fare di necessità virtù, preparando specialità gastronomiche a base di granchio blu che ,secondo loro, potrebbe essere un ottimo sostituto della granseola e altri crostacei più usuali nella dieta degli italiani, come il gambero e persino l'aragosta o l'astice.