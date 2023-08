L'Italia affronta la Croazia a Torino con in tasca già gli ottavi di finale

È grande Italia ai Campionati Europei di Volley in corso di svolgimento in Belgio, Italia, Estonia e Germania.

L'Italia affronta la Croazia a Torino nel quinto match della Pool B degli Europei femminili di pallavolo. Le azzurre del ct Davide Mazzanti già qualificate agli ottavi di finale - dopo i successi contro Romania, Svizzera, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina - in diretta tv su Rai e Rainews.it cercano il quinto successo in vista della fase a eliminazione diretta. Gli ottavi di finale si giocano a Firenze il 26 e il 27 agosto. L'Italia dovrebbe incrociare la Spagna.

Il quarto successo

La Nazionale azzurra del CT Mazzanti ha ottenuto ieri sera il suo quarto successo consecutivo nella manifestazione (e un altro 3-0), battendo a Torino la Bosnia Erzegovina con i parziali di 25-21, 25-17, 25-19. Le azzurre sono così già matematicamente ammesse agli ottavi di finale come prime classificate del girone preliminare. La gara di ieri non ha avuto storia: Paola Egonu è tornata ai suoi livelli, trascinando le compagne con i suoi 16 punti all'attivo. Spettacolare è stata anche la partita di Myriam Sylla, sempre più leader di questa squadra e non soltanto per i 14 punti realizzati. Non nella sua serata migliore, invece, Marina Lubian, mentre la stella Ekaterina Antropova non è scesa in campo per un piccolo problema muscolare all'addome.

La Nazionale italiana era reduce da tre vittorie consecutive contro Romania, Svizzera e Bulgaria, che hanno disegnato per ora questa classifica nella Pool B: Italia 4V (12 punti), Bulgaria 3V (8 punti), Romania 3V (7 punti), Svizzera 2V (6 punti), Bosnia ed Erzegovina 2V (5 punti), Croazia 0V (1 punti).

Prosegue, quindi, senza sosta, la marcia dell'Italia. Dopo Romania, Svizzera e Bulgaria, piegata nettamente anche la Bosnia ed Erzegovina in quello che era il penultimo impegno delle azzurre nella prima fase della massima competizione continentale (Pool B).

Grandi ascolti

Ancora un grande successo televisivo per l'Italia femminile di pallavolo impegnata nel Campionato Europeo. La sfida delle azzurre contro la Bosnia ed Erzegovina, andata in scena ieri sera a Torino, nella diretta su Rai 2 ha fatto registrare 1.731.000 telespettatori con il 13,1% di share. Circa 150.000 telespettatori hanno seguito la gara su Sky Sport Summer (con 577.000 contatti unici). "Un grande risultato che certifica la passione e il coinvolgimento con cui il pubblico, nei Palasport e da casa, sta accompagnando le azzurre nel cammino europeo", ha scritto la Fipav.