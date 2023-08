Matteo Messina Denaro: migliorano le condizioni ma rimane ancora in terapia intensiva

Migliorano le condizioni di Matteo Messina Denaro operato martedì scorso, nel reparto di chirurgia universitaria dell'ospedale dell'Aquila, per una occlusione intestinale.

Il 61enne boss, che sta lottando contro un tumore al colon in uno stadio avanzato, è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva ma, secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, la degenza è a scopo precauzionale, oltre che per motivi di sicurezza e logistici.

Nel reparto diretto dal professor Franco Marinangeli, si sono prese le misure sull'imponente programma di sicurezza che coinvolge sia le forze dell'ordine sia il personale che deve usare procedure più complesse.

Messina Denaro rimarrà ancora per qualche giorno ancora in terapia intensiva. Poi proseguirà la convalescenza in un altro spazio dell'ospedale, ma non nella cella nel carcere del capoluogo, ristrutturata nei mesi scorsi proprio dopo l'arrivo del boss. I sanitari hanno ritenuto non adatto quel luogo: pertanto è stato realizzato, anche con la collaborazione dell'amministrazione carceraria, uno spazio al piano terra con determinate caratteristiche per facilitare i controlli e attrezzato con tutti i macchinari del caso per seguire il decorso post operatorio e per effettuare le terapie anti tumorali.