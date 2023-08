"Spalletti ct della Nazionale fino al 2026": l'allenatore e la Figc avrebbero trovato l'accordo

La Federcalcio italiana (FIGC) e Luciano Spalletti avrebbero raggiunto un accordo: sarà l'ex allenatore del Napoli campione d'Italia il successore di Roberto Mancini alla guida della Nazionale, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.



Secondo il quotidiano sportivo, Spalletti, scelta numero 1 della FIGC, firmerà un contratto triennale, fino a settembre 2026.



Dopo diversi colloqui telefonici, l'allenatore avrebbe dato il suo assenso al presidente della FIGC Gabriele Gravina che incontrerà oggi per definire il suo contratto.



Incarico che potrebbe essere formalizzato sabato, Spalletti dovrebbe tenere lunedì la sua prima conferenza stampa da allenatore, riporta il quotidiano sportivo Napoli.



A lui spetterà il compito di rilanciare la selezione che, nonostante il titolo europeo nel 2021, non è riuscita a qualificarsi ai Mondiali in Qatar del 2022.



Avrà solo pochi giorni per preparare due partite già cruciali per la Nazionale se vuole qualificarsi per Euro 2024, il 9 settembre in Macedonia del Nord e contro l'Ucraina a Milano tre giorni dopo.



La trattativa con Spalletti è piuttosto complessa per il contratto che lo lega ancora al Napoli, fino a giugno 2024, con una clausola che prevede il pagamento di una penale per consentirgli di accettare un nuovo incarico.



Il presidente e proprietario del Napoli Aurelio De Laurentiis ha avvertito la Figc che non rinuncerà a questo compenso, la Figc starebbe vagliando soluzioni legali.