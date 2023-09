Buffon nuovo capodelegazione della Nazionale: "Sono felice. Con Vialli un rapporto straordinario"

La gioia, la confidenza con l'aria di casa, respirata a lungo in tante esperienze internazionali. "Esser qui mi rende un uomo felice, torno in un ambiente che penso di conoscere abbastanza bene. Dovrò mettere anche io un piccolo mattone in tutte le dinamiche che andremo a vivere". Lo evidenzia Gianluigi Buffon, nel giorno della presentazione da nuovo capodelegazione dell'Italia, ruolo ricoperto prima da Vialli. "Con lui - rimarca - avevo un rapporto straordinario: aver la presunzione di poter essere da subito al pari suo sarebbe sbagliato, cercherò di essere sempre me stesso". "E' un cruccio - sottolinea - non aver fatto il mio sesto Mondiale, ma la vita mi ha saputo ripagare. Che Italia vorrei? Generosa e capace di tornare a emozionare".