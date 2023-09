Cpr in ogni regione, richiedenti asilo trattenuti fino a 18 mesi

Persone che fuggono da povertà estreme e crisi economiche esplosive, conflitti armati e violazioni dei diritti umani. Sono il doppio rispetto allo scorso anno, tre volte di più del 2021. Il piano del governo per fronteggiare l’emergenza, sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi, si articola in più punti: raddoppiare i centri di permanenza per i rimpatri e prevedere dunque un Cpr per ogni regione; ma anche l'aumento del periodo in cui i migranti restano trattenuti nei Cpr fino a 18 mesi, il massimo consentito dalla normativa europea. Poi l’allestimento di campi, fuori dai centri cittadini, dotati di tende e brandine, come avviene nelle zone colpite da calamità naturali. Palazzo Chigi valuta anche la possibilità di affidare alla Marina militare il compito di coordinare in un’unica centrale operativa l’azione di monitoraggio, pattugliamento e salvataggio in mare.

Immediata la contrarietà dei sindaci: anche l'Anci ha in programma di riunirsi oggi.

Il delegato per l'immigrazione dell'Associazione dei Comuni, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, ribadisce che "il tema dei migranti non si risolve con i Centri per il rimpatrio". Opinione condivisa dal presidente dell'Anci, Antonio Decaro, che è tornato a chiedere l'ampliamento dei posti del sistema accoglienza e integrazione, i cosiddetti Sai per i minori stranieri non accompagnati, "perché altrimenti - dice - ricadono sulle casse comunali e nella responsabilità dei sindaci".

Quello dei minori non accompagnati è un problema nel problema, innanzitutto per le dimensioni del fenomeno: quasi 12mila arrivi solo nei primi 7 mesi dell’anno, che portano a 21mila le presenze di minori non accompagnati in Italia per i quali la disponibilità di posti autorizzati è pari a 6.200. Il provvedimento che verrà licenziato oggi dal Consiglio dei Ministri potrebbe contenere anche una modifica al riconoscimento anagrafico di chi sbarca sulle coste italiane per ridurre, ope legis, il numero dei minori stranieri.

Non dovrebbe essere utilizzato lo strumento del Decreto Legge. Probabilmente le nuove norme verranno inserite in un emendamento al decreto Caivano già approdato in Senato. Un modo per accelerare i tempi per l'approvazione in Parlamento.