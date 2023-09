Gentiloni: "Non partecipo a polemiche che danneggino l'Italia"

Non accenna a spegnersi la polemica tra il governo italiano e Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici e monetari nella Commissione Europea. Da quando Gentiloni ha fatto pressioni all'Italia per accettare l'accordo sul nuovo Patto di stabilità, si sono registrati momenti di tensione sfociati con le accuse, da parte del ministro Tajani e della stessa Meloni, di non parteggiare per l'Italia.

“Questa è una domanda sull'Italia che mi è stata indirettamente rivolta spesso in questi giorni, perfino in India. Io dico soltanto che non voglio partecipare a polemiche che penso che danneggino l'Italia”, così ha risposto Gentiloni oggi ai giornalisti.

Nella conferenza stampa di presentazione delle ultime previsioni economiche ha detto che l'Italia potrà reagire positivamente e che la situazione non è più grave rispetto a quella di altri Paesi europei. "Come avete visto le previsioni per la crescita dell'Italia sono più o meno in linea con quelle dell'eurozona e dell'Ue. Uno 0,1 meglio della media Ue o eurozona. Non dobbiamo dare di queste previsioni un'interpretazione paticolarmente negativa perche' fanno parte di un contesto che riguarda l'insieme dei Paesi europei".

Sull'effetto traino della recessione in Germania ha detto: "Paesi come l'Italia potrebbero essere colpiti più di altri, ma ovviamente" la debolezza della prima economia europea, per cui ora la Commissione prevede una recessione dello 0,4% del Pil quest'anno "colpisce tutti i Paesi Ue".

Le previsioni per l'Italia sono legate tra l'altro al "calo della domanda interna". E poi c'è "è la difficoltà dell'industria". E infine "la stretta monetaria che influisce sulla crescita di tutti i Paesi ha un ruolo particolare in un paese in cui dal finanziamento delle banche dipende molto degli investimenti in economia, relativamente più che in altri paesi europei".