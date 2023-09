I canali WhatsApp arrivano anche in Italia

Superata la fase di test, i canali WhatsApp sono ora attivi in oltre 150 Paesi. Si tratta di una sorta di newsletter che gli utenti possono seguire per ricevere aggiornamenti importanti da persone e organizzazioni direttamente sulla multipiattaforma. Da precisare: con la massima riservatezza, ovvero nessuno avrà modo di conoscere chi segue cosa. Dunque una nuova funzionalità che va ad aggiungersi alle chat con gli amici, i familiari e la community. L'utente avrà modo di seguire le attività di una squadra di calcio, il fisco, organizzazioni, personaggi di primo piano. Lanciati a giugno in poche “Nazioni test”, ora Meta estende il servizio in oltre 150 Paesi. L'annuncio arriva dalla società e anche da un post di Mark Zuckerberg .

A livello internazionale sono già attivi dei canali quali “David Guetta”, “Billboard” e “MLB” mentre tra le realtà italiane ci sono al momento, tra gli altri, l'Agenzia delle Entrate, l'Airc, la Croce Rossa Italiana, Emergency, Roma Capitale, Save the Children. Dove si trovano i canali WhatsApp? Basta aprire l'App per poi scegliere sulla tab la voce “Aggiornamenti”. Ci si potrà iscrivere a un canale già presente oppure mettersi in lista di attesa. Inoltre oltre ai canali già filtrati, in base al proprio Paese, e possibile visualizzarne di nuovi, i più attivi e popolari in base al numero di follower. Sarà possibile reagire all'interno dei canali usando le emoji per dare un feedback e vedere il numero totale delle reazioni, ma in modalità anonima.