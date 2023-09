Nagorno Karabakh, Russia: "Fermare lo spargimento di sangue e cessare le ostilità"

"A causa della rapida escalation delle ostilità armate nel Nagorno-Karabakh invitiamo fortemente le parti in conflitto a fermare immediatamente gli spargimenti di sangue, a cessare le ostilità e a prevenire vittime tra la popolazione civile", afferma il Ministero degli Esteri russo in un comunicato citato dall'agenzia Tass.

Mosca chiede alle parti di tornare a rispettare gli accordi trilaterali di Russia , Azerbaigian e Armenia sul Nagorno-Karabakh , ribadisce il ministero degli Esteri russo. "La cosa più importante ora è tornare immediatamente al rispetto degli accordi trilaterali firmati nel 2020-2022 , che stabiliscono tutte le misure per una soluzione pacifica alla questione del Nagorno-Karabakh", si legge nella dichiarazione che sollecita entrambe le parti "a fermare le ostilità armate e a fare tutto il possibile per proteggere la popolazione del Nagorno-Karabakh e difenderne gli interessi".

Ieri sono scoppiati scontri fra manifestanti e forze dell'ordine a Erevan , capitale dell'Armenia. Secondo quanto riportato da Ria Novosti i manifestanti avrebbero tentato di prendere d'assalto il palazzo del governo per protestare contro il primo ministro Nicol Pashinian per "non aver fatto nulla" nel contesto delle ostilità nel Nagorno-Karabakh.

La nuova escalation

L'Azerbaigian ha annunciato il varo di quelle che ha definito "misure antiterrorismo locali" e ha chiesto il ritiro delle truppe armene dal Nagorno-Karabakh dopo aver denunciato che sei dei suoi cittadini sono stati uccisi dalle mine terrestri in due diversi episodi e incolpato "gruppi armati armeni illegali". L'Armenia, a sua volta, ha detto che non ci sono sue forze nella regione, definendo ciò che sta accadendo "un atto di aggressione su larga scala". Ha assicurato inoltre di non avere personale militare in Karabakh e che le sue priorità sono puramente umanitarie. Gran parte del Karabakh è controllato dalle autorità di etnia armena non riconosciute dal governo azero.