Acerbi-Juan Jesus, oggi la sentenza. Cosa rischia il difensore interista

L’ultima parola in questa bruttissima vicenda, spetta come è noto a Gerardo Mastrandrea, il Giudice sportivo, proprio mentre il calciatore del Real Madrid, Vinicius, lancia in lacrime l’ennesimo grido d’allarme . Il lunedì di Mastrandrea è stato particolarmente intenso, per questo diverse fonti pensano che la decisione sul caso Acerbi-Juan Jesus verrà presa oggi.

Complici le versioni opposte dei fatti dei due giocatori, si è oltrepassata la linea sportiva, in campo anche la politica, poi è noto che: «Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio» frase attribuita a Winston Churchill, gli italiani, i tifosi ma anche i semplici cittadini hanno preso attivamente parte al dibattito sul presunto caso di razzismo avvenuto in Inter-Napoli.

La decisione sul caso Acerbi-Juan Jesus agli atti finali, attesa enorme, tutti sulle spine, non solo i protagonisti, anche i club di appartenenza dei giocatori sono in attesa spasmodica.

Una prova che accertasse la matrice razzista delle parole di Acerbi in campo non lascerebbe alcun dubbio a Mastrandrea che a quel punto infliggerebbe quelle "almeno dieci" giornate di squalifica previste dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Ma il Giudice potrebbe applicare l’art. 39, quello sulla condotta gravemente antisportiva che prevede una sanzione più ridotta, ma i precedenti - soprattutto quelli più recenti - fanno pensare a una soluzione più severa. Gli ultimi casi dal 2020 in poi, tra Serie B e Lega Pro, non hanno mai portato a meno di dieci giornate di squalifica, anche in assenza di prove che certificassero il gesto razzista. E se così fosse, il futuro di Francesco Acerbi all’Inter si complicherebbe non poco: il club milanese non ha alcuna intenzione di essere collegato ad un caso di razzismo così pesante. Mastrandrea prenderà in considerazione anche le valutazioni che Chinè ha fatto sul materiale video e audio raccolto nei tre giorni precedenti alle audizioni dei due calciatori.

Juan Jesus, quando si è ritrovato in videoconferenza di fronte al procuratore federale ha ribadito di aver subito un insulto razzista: "Acerbi mi ha detto “vai via nero, sei solo un negro”, ha ammesso poi di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: “Per me negro è un insulto come un altro". Ci sarebbe da dire “piove sul bagnato”: il difensore nerazzurro, anche lui collegato da remoto ha ribadito la sua versione: "Non ho mai pronunciato frasi razziste, Juan Jesus mi ha frainteso". Staremo a vedere, tra poco la sentenza.