Sfiducia a Salvini, Lega: "Accordo con Russia Unita non ha più valore dopo l'invasione dell'Ucraina"

Mentre 21 esponenti leghisti scrivono al leader Matteo Salvini chiedendogli spiegazioni sull'ipotesi di candidare il generale Vannacci alle europee ("perché abbiamo smesso di dialogare con forze autonomiste e federaliste" per fare accordi "con chi non ha la nostra naturale repulsione nei confronti di fasci e svastiche"?), il partito affronta in una nota la questione della sfiducia al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che domani la Camera è chiamata a votare.

"Come già ribadito, i propositi di collaborazione puramente politica del 2017 tra la Lega e Russia Unita non hanno più valore dopo l’invasione dell’Ucraina. Di più. Anche negli anni precedenti non c’erano state iniziative comuni. La linea della Lega è confermata dai voti in Parlamento: dispiace che l’Aula debba perdere tempo per polemiche inutili e strumentali innescate dall’opposizione”. A Salvini viene chiesto conto dalle opposizioni di non aver interrotto gli accordi tra il suo partito e quello del presidente russo Vladimir Putin, su questo domani si esprimerà la Camera dei Deputati.

L'esito del voto appare già scontato, come ha predetto stamane il capogruppo Fi in Senato Maurizio Gasparri, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un giorno da Pecora su Radio1: "Le mozioni di sfiducia nei confronti dei ministri Daniela Santanchè e Matteo Salvini saranno respinte come sempre, le mozioni individuali sono respinte nel 99% dei casi, c'è un chiaro indice statistico".

Salvini ospite di Belve, su Rai2: “Su Vannacci stiamo ragionando”

Alla vigilia del voto di fiducia Salvini è stato intervistato da Francesca Fagnani nel programma Belve, che torna in onda questa sera su Rai2 alle 21.20. Durante l'intervista, condotta con la consueta irriverenza dalla giornalista, il vicepremier ha toccato diversi temi, a partire dal suo rapporto personale con la presidente del Consiglio Meloni: "Con Giorgia stiamo costruendo un'amicizia, abbiamo cominciato a frequentarci anche fuori dalla politica, ogni tanto la sera gioca a burraco con la mia fidanzata, sono due faine e odiano perdere. Io non gioco che ho già una vita complicata...".

Parlando del suo futuro alla guida della Lega, Salvini afferma che pensa "di avere ancora tanto da dare, ho voglia, idee, tempo, poi persone in gamba ce ne sono, ma li lascio aspettare un attimo". Il vicepremier ha poi ricordato che "entro l’autunno si farà il congresso, l’ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona". Il leader leghista poi risponde a una domanda su possibili sfidanti: Nessuno si è fatto avanti? "Per ora no", dice Salvini. Poi su Bossi, fondatore della Lega dice: "Non lo sento da troppo tempo, e di questo mi dispiaccio. È una delle mie colpe…".

Salvini ha anche parlato della possibile candidatura con il suo partito del generale Roberto Vannacci alle elezioni Europee. "Ci stiamo ragionando", ha detto Salvini che, alla domanda se "direbbe mai che le persone omosessuali non sono normali" (frase presente sul libro del generale Il mondo al contrario), ha risposto: "No, infatti ho detto che condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero, ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale… l’ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata della persone".