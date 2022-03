Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 22

Putin in tv: “Il popolo russo distinguerà i patrioti dai traditori”

"L'Occidente con le sanzioni vuole dividere la società russa e distruggerci. Il popolo russo sarà sempre in grado di distinguere i veri patrioti dalla feccia e dai traditori e sputare questi ultimi come moscerini finiti accidentalmente nella bocca. Sono convinto che questa naturale e necessaria autopurificazione della società potrà solo rafforzare il nostro paese". Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin in un messaggio televisivo.