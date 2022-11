L'America al voto in diretta, le elezioni di midterm

Florida e Missouri vietano osservatori federali seggi

In Florida, l'amministrazione del governatore repubblicano Ron DeSantis ha rifiutato di consentire agli osservatori elettorali del Dipartimento di Giustizia di recarsi all'interno dei seggi elettorali in tre delle contee più popolose dello Stato, sostenendo che il coinvolgimento del governo federale sarebbe "controproducente" e potrebbe "potenzialmente minare la fiducia nelle elezioni". Lunedì l'amministrazione repubblicana nel Missouri aveva bloccato una richiesta analoga nella contea di Cole, quella che comprende la capitale dello Stato, Jefferson City.

Gli Stati controllati dai repubblicani cercano dunque di sfilarsi dalla legge federale, che però giudica la decisione pericolosa per i diritti di minoranze e disabili. Il Dipartimento di Giustizia sta monitorando i seggi elettorali in 64 località in 24 Stati allo scopo di evitare violazioni delle leggi federali sul diritto di voto: sono sei Stati in più rispetto alle elezioni del 2020 (all'epoca il ministero inviò osservatori ai seggi elettorali in 44 città e contee con storie documentate di violazioni). Nel 2020, il ministero, allora gestito dall'amministrazione Trump, non volle nessun osservatore all'interno dei seggi percè sostenne che, a causa della pandemia, potevano essere un pericolo per gli elettori. Il dipartimento Giustizia per ora non ha commentato, ma una fonte anonima ha detto che gli osservatori non costituiscono alcun pericolo e che la loro collocazione in genere non ha creato problemi.