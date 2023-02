Caso Cospito: al Carlino una telefonata annuncia un attentato a Bologna

Viceministro alla Giustizia Sisto: approfondimento in corso sul livello di segretezza degli atti citati in Aula

"Se il ministro Nordio fosse stato convinto che quelle informazioni si potevano dare le avrebbe date perché non erano riservate, invece Nordio non l'ha fatto”. Ha detto Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, è intervenendo ai microfoni di Radio Cusano Campus.

"Sul caso Cospito ci sono due quadranti. Il primo riguarda il 41bis, rispetto al quale lo Stato si è mostrato forte e responsabile perché la legge va applicata per tutti allo stesso modo. Non può essere uno sciopero della fame a provocare la revoca di questo regime, altrimenti chiunque farebbe altrettanto per aggirarlo. Il secondo aspetto riguarda le polemiche nate alla Camera. Il diritto dei parlamentari di esercitare il potere ispettivo nelle carceri è sacrosanto, il perché recarsi da alcuni detenuti piuttosto che da altri è invece questione suscettibile di valutazioni politiche. In ogni caso, il ministro Nordio è stato chiarissimo: c'è un approfondimento in corso al Ministero sul livello di segretezza degli atti citati in Aula". Così, a Radio Anch'Io, il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

Anche Berlusconi interviene sullo sciopero della fame dell'anarchico Alfredo Cospito, in un'intervista al Giornale: "L'Italia non deve piegarsi a nessun ricatto e a nessuna minaccia. Sulle regole dello Stato di diritto non si tratta con nessuno. L'uso di metodi violenti o,addirittura, terroristici, qualunque sia la loro origine, non può portare ad altra risposta che alla massima fermezza. Bisogna operare, come del resto si sta facendo, senza nessuna trattativa e nessuna concessione fuori dalla legge".