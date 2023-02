Forti terremoti in Turchia e Siria, almeno 100 morti: l'allerta tsunami sul Sud Italia è rientrata

Terremoto Turchia, gli Stati Uniti sono "pronti a fornire aiuti"

Gli Stati Uniti sono "profondamente preoccupati" dalle notizie sul disastro causato dal terremoto della notte in Turchia: lo ha dichiarato il consigliere USA per la sicurezza nazionale Jake Sullivan su Twitter. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incaricato l'Agenzia di sviluppo internazionale del Paese di valutare le modalità di aiuto. "Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per il distruttivo terremoto di oggi in Turchia e Siria. Mi sono messo in contatto con i funzionari turchi per comunicare che siamo pronti a fornire tutta l'assistenza necessaria. Continueremo a monitorare da vicino la situazione in coordinamento con la Turchia", ha scritto Sullivan sui social.