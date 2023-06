Kiev bombarda il ponte di Chongar in Crimea. Zelensky: "A rischio la centrale di Zaporizhzhia"

Crimea, l'assessore: "Settimane per ripristinare il ponte colpito"

Per il "completo ripristino" del ponte Chongar, che collega la Crimea al resto dell'Ucraina, "ci vorranno alcune settimane, poiché dobbiamo ordinare i materiali appropriati": lo ha detto l'assessore ai Trasporti del governo filorusso della Crimea, Nikolai Lukashenko, ripreso dalla Tass. Secondo le autorità russe, il ponte sarebbe stato colpito in un bombardamento. Il governatore filorusso della regione ucraina di Kherson, in parte occupata dalle truppe russe, Vladimir Saldo, ha invece affermato che "il traffico regolare sarà ripristinato in alcuni giorni".