Meloni a Tunisi con von der Leyen e Rutte per rimpatri e aiuti da Bruxelles

Tajani: "Aiutare la Tunisia, il Paese non puo' crollare"

"Le foto drammatiche scattate all'obitorio di Sfax dicono una cosa chiara: la Tunisia ha bisogno di aiuti. E anche da parte del Fondo monetario serve un approccio pragmatico, non ideologico, all'emergenza economica. Quel Paese non può crollare". Lo afferma in un'intervista a La Repubblica il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in partenza per Washington, dove incontrerà il segretario di Stato Antony Blinken e la direttrice dell'Fmi Kristalina Georgieva con i quali parlerà della necessità di giungere al più presto a un accordo per un sostegno economico "graduale" allo Stato tunisino: "Solo con la stabilizzazione dei Paesi di partenza dei migranti potremo risolvere il problema" ha detto il ministro.

"Sono foto orribili, che denunciano la gravità del problema migratorio" ha aggiunto il ministro. "Il rispetto dei diritti, in questo caso quello dei morti e dei loro familiari, passa inevitabilmente dal miglioramento delle condizioni dei Paesi di partenza. Purtroppo, in uno Stato che non ha strutture ospedaliere e di accoglienza adeguate, più è forte l'esodo più aumenta il rischio di morti in mare e di assistere a queste scene disumane. Bisogna affrontare, e subito, la crisi economica della Tunisia".