Quinta notte di tensioni in Francia: 486 arresti. Ministero: età media dei fermati è 17 anni

Parigi, 37 arresti preventivi agli Champs-Élysées

Controlli della polizia sono stati effettuati in serata a Parigi, in particolare sugli Champs-Élysées. Secondo i media francesi, la questura di Parigi parla di 375 controlli preventivi e 37 arresti per “porto d'arma”. La prefettura segnala che le persone arrestate portavano oggetti che potevano costituire un'arma o che potevano fungere da proiettile, presentando un pericolo per l'incolumità delle persone e dei beni.