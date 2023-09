Attacco ucraino su Sebastopoli, in fiamme l'area del cantiere navale

Oggi l'Unione Europea estendera il divieto di esportazione di prodotti agricoli ucraini a cinque paesi dell'UE

Il 15 settembre scadrà il divieto di importare grano Ucraino in Polonia, Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia; l'Unione Europea proporrà di estendere ulteriormente il divieto di esportazione, come ha confermato il commissario europeo all'agricoltura Janusz Wojciechowski secondo cui le restrizioni hanno permesso di stabilizzare imercati dei conque Paesi confinanti dell'Ucrina. Wojciechowski auspica che l'Ucraina sia d'accordo con l'ulteriore divieto: "L'alternativa è il caos - decisioni unilaterali di alcuni Stati membri, problemi con le proteste, blocchi delle strade - tutto questo non sarà positivo per l'Ucraina, in alcun modo. Soprattutto in una situazione in cui i porti ucraini sul Mar Nero rimangono bloccati", ha sottolineato Wojciechovsky. Il commissario europeo ha invece proposto di aumentare le esportazioni attraverso i cosiddetti “corridoi della solidarietà dell’Ue” stimando che in questo modo la capacità di transito del grano ucraino potrà aumentare fino a 4,7 milioni di tonnellate al mese.