Blinken a Kiev, per la controffensiva un altro miliardo di dollari in aiuti militari

Ue: nelle ultime 2 settimane colpiti oltre 410 civili in Ucraina

"La Russia continua a terrorizzare la popolazione civile ucraina. L'atroce e barbaro attacco missilistico di oggi contro un'area di mercato a Kostyantynivka, nella regione di Donetsk, ha ucciso almeno 16 persone, tra cui un bambino, e ne ha ferite decine di altre. Questo attacco segue un'escalation negli ultimi mesi di attacchi missilistici e droni in tutta l'Ucraina, in particolare contro obiettivi civili, uccidendo e ferendo più di 410 civili solo nelle ultime due settimane". Lo afferma un portavoce dell'Ue per la Politica estera.

"Si aggiunge ai bombardamenti quotidiani e indiscriminati della Russia vicino al fronte, che causano centinaia di vittime civili. L'Ue condanna fermamente questi attacchi contro i civili e le infrastrutture civili e invita la Russia a porre fine immediatamente alla sua aggressione disumana e illegale", si legge ancora nella nota.

"La Russia ha anche intensificato gli attacchi contro strutture chiave per l'esportazione di grano ucraino, comprese le aree di Odessa e del Danubio, con l'ultimo attacco avvenuto ieri sera. Ciò dimostra ulteriormente come la Russia stia esacerbando la crisi della sicurezza alimentare globale con la sua guerra illegale di aggressione contro l'Ucraina, ma mette anche in piena luce la logica russa di massimizzare i propri profitti economici a spese dell'Ucraina, mettendo deliberatamente a rischio milioni di persone più vulnerabili in tutto il mondo. Gli attacchi intenzionali contro i civili sono crimini di guerra. Tutti i comandanti, autori e complici di queste atrocità saranno chiamati a risponderne".