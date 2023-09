Kim va ad incontrare Putin. Gli Usa verso il via libera ai missili ATACMS a Kiev

ONU: dall'inizio della guerra in Ucraina sono state uccise 9614 persone e 17.535 ferite

Dall’inizio dell’aggressione militare da parte della Russia in Ucraina, sono già morti più di 9.600 civili e più di 17.500 persone sono rimaste ferite. Lo riferisce un nuovo rapporto dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. I dati includono le morti e i feriti civili segnalati in Ucraina a causa delle ostilità a seguito dell’invasione russa dal 24 febbraio 2022 al 10 settembre 2023. L'Unhchr sottolinea che le cifre effettive sono molto più elevate, poiché "la ricezione di informazioni da alcuni luoghi in cui si svolgono intense ostilità avviene in ritardo e molti rapporti sono ancora in attesa di conferma". Ciò vale, ad esempio, a Mariupol, Lysychansk, Popasnaya e Severodonetsk, dove si registrano numerose vittime tra la popolazione civile.