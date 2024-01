Nuovo attacco su Kharkiv dopo i 19 morti di ieri. Russia schiera un altro sottomarino in Mar Nero

Pentagono, i soldati ucraini stanno finendo le munizioni

I soldati ucraini stanno finendo le munizioni e altre armi necessarie per combattere la Russia. Lo ha detto Celeste Wallander, responsabile degli affari di sicurezza internazionale del Pentagono, ricordando che da dicembre gli Stati Uniti non sono stati in grado di inviare armi a Kiev agli stessi livelli dei due anni precedenti visto lo stallo in Congresso sull'autorizzazione di nuovi fondi per l'Ucraina.

