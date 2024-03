L'Italia nella morsa del maltempo da Nord a Sud: gli aggiornamenti in diretta

Maltempo: caduta massi e smottamenti i n Liguria, chiusi tratti di via Aurelia

Il maltempo ha provocato diversi smottamenti in varie zone della Liguria.

Sulla strada statale 1 'Via Aurelia' è provvisoriamente chiuso il tratto al km 507,000 a Recco, in provincia di Genova, per consentire la rimozione di alberi caduti per il maltempo sul piano viabile. Il personale dei vigili del fuoco e di Anas sono al lavoro per effettuare le operazioni di pulizia della carreggiata e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

A Molini di Triora, nell’Imperiese, parte di via IV Novembre è crollata interrompendo la circolazione veicolare e isolando 100 persone; la zona è raggiungibile solo a piedi. Una frana sulla strada per Lavinia Alta ha isolato altre 70 persone nel comune di Rezzo; anche in questo caso l’area è raggiungibile solo a piedi. Rimane interrotta l’Aurelia all’altezza di Capo Noli, nel Savonese.