Mariupol sotto assedio

La situazione umanitaria nelle città assediate del Paese è sempre più grave, compresa Mariupol martellata da incessanti colpi d'artiglieria, dopo il mancato rispetto del cessate il fuoco nei giorni scorsi e la fallita evacuazione. Da circa una settimana la popolazione della strategica città portuale nel sud-est del Paese è senza acqua e riscaldamento. L'obiettivo di Mosca è creare un ponte di terra tra la Crimea e il Donbass e ottenere il controllo completo del Mare d'Azov.

La situazione in Ucraina è "apocalittica" ha detto martedì il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) specialmente nelle città assediate come Mariupol dove centinaia di migliaia di persone sono intrappolate e a corto di rifornimenti essenziali. "La questione di fondo oggi è che la situazione è davvero apocalittica per la popolazione e sta peggiorando, stanno finendo i rifornimenti essenziali e quindi il nostro appello oggi è davvero che gli aiuti salvavita raggiungano queste persone", è l'allarme del portavoce dell'ICRC Ewan Watson, durante un briefing alle Nazioni Unite a Ginevra: "Centinaia di migliaia di persone sono intrappolate in questa città (Mariupol) in condizioni disastrose, condizioni terribili, a corto di cibo, acqua pulita e forniture mediche necessarie. La situazione è atroce".