La principessa Charlotte compie 7 anni. Le nuove foto di mamma Kate

Il settimo compleanno della principessa Charlotte, secondogenita di William e Kate e quarta nella linea di successione al trono della sua bisnonna, la regina Elisabetta II, è stato festeggiato con la pubblicazione di tre nuove foto scattate nella tenuta reale di Sandringham nel Norfolk questo fine settimana da sua madre, la duchessa di Cambridge. Le immagini mostrano la principessa sorridente in un prato fiorito di campanule e in una mentre abbraccia il suo cocker spaniel Orla, adottato nel 2020 dopo la morte di Lupo, il precedente cane di famiglia. Kate Middleton, appassionata fotografa e sostenitrice della Royal Photographic Society, non manca di celebrare il compleanno dei figli con nuovi scatti. Il 23 aprile scorso erano apparse su Instagram le foto per i quattro anni di Louis, terzo figlio dei duchi di Cambridge è quinto nella linea di successione al trono.