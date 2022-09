I corgi di Elisabetta saranno affidati al principe Andrea e a Sarah Ferguson

I due amati corgi della regina Elisabetta II saranno affidati alle cure del principe Andrea e della ex moglie Sarah Ferguson che, sebbene siano divorziati dal 1997, vivono ancora a Royal Lodge a Windsor.

Erano stati proprio il figlio e la nipote Beatrice di recente a regalare alla sovrana Muick e Sandy, gli ultimi due esemplari a entrare a far parte della famiglia reale.

Sette anni fa Elisabetta II aveva deciso di non prendere nuovi cuccioli per non doverne lasciare indietro quando sarebbe arrivata la fine. Ma Andrea e Beatrice le avevano regalato i due cuccioli, a distanza di poco tempo di distanza l'uno dall'altro, assicurandole che se ne sarebbero occupati quando lei non ci sarebbe stata più.

Muick era arrivato quando il principe Filippo era stato ricoverato in ospedale, per fare compagnia a Elisabetta II, mentre Sandy è arrivata lo scorso giugno in occasione di quello che sarebbe stato il 100esimo compleanno del marito, scomparso a 99 anni nell'aprile 2021.

La regina ha avuto oltre 30 corgi nella sua vita, tutti imparentati con la prima, Susan, regalatole dal padre Giorgio VI per il suo 18esimo compleanno e da cui Elisabetta non volle separarsi nemmeno durante la luna di miele con il principe Filippo.

Il più amato è stato Willow, morto nel 2018 e diventato famoso anche per la sua 'parte' nel video della regina con Daniel Craig, alias 007, in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra nel 2012.

Elisabetta II aveva anche un dorgi, un incrocio tra un corgi e un bassotto tedesco, di nome Candy che probabilmente seguirà Muick e Sandy nella nuova residenza. Quanto a Lissy, una cocker spaniel Kennel Club, chiamata così in onore di sua maestà, vive con il suo addestratore Ian Openshaw.