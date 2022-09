Video, quella volta che la Regina si lanciò con il paracadute assieme a James Bond

Un'entrata di scena particolarmente spettacolare quella che vide protagonista la Regina Elisabetta II in occasione dell'apertura dei Giochi Olimpici di Londra, il 27 luglio 2012. Durante la cerimonia fu proiettato un video in cui James Bond, interpretato da Daniel Craig, si reca a Buckingham Palace per incontrare Sua Maestà e scortarla all'Olympic Park, a lei intitolato, in elicottero. Il volo si conclude sopra lo stadio dove i due si buttano dal velivolo e la Regina plana fino al centro della struttura dispiegando un paracadute con i colori della bandiera Inglese. Due paracadutisti effettuarono realmente il lancio ed uno di loro era vestito esattamente come Elisabetta che comparve sulla tribuna dello stadio, proprio poco dopo l'atterraggio dello stunt, naturalmente tra lo stupore di tutti che non si aspettavano questa performance. Il video infatti era stato tenuto segreto anche ai familiari stessi della monarca per conservare l'effetto sorpresa.