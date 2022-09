Medici preoccupati per la salute di Elisabetta II. Tutti i figli al castello di Balmoral

La Bbc interrompe la programmazione per trasmettere un notiziario in diretta sulle condizioni di Elisabetta

La Bbc ha interrotto il suo programma diurno su Bbc 1 per trasmettere un notiziario in diretta sulle condizioni di salute della regina Elisabetta. Il canale di punta della Bbc ha interrotto un episodio di 'Bargain Hunt' per coprire le notizie sulla Regina dopo che Buckingham Palace ha annunciato che i dottori erano "preoccupati per la salute di Sua Maestà".