Macra, dal recupero dei vitigni alla rinascita delle borgate: "con i giovani ridisegniamo il futuro"

Il ripopolamento di Macra passa anche dal recupero dei vitigni di Alma, che dalla sua fusione con Albaretto diede vita nel 1928 al Comune di Macra, in val Maira, provincia di Cuneo. Aveva mille abitanti negli anni venti, oggi sono 48.



La locale associazione fondiaria ha convinto proprio 48 proprietari ad affidare i loro grandi e piccoli appezzamenti di terreno, 570 ettari in tutto, per poi darli in gestione, con l'obiettivo di dare lavoro a giovani della valle. Intanto, si procede con il vigneto: l'anno prossimo ci sarà la prima vendemmia.



Sotto i vitigni, un gioiello: la cappella medievale di San Pietro, affrescata e con una rara danza macabra commentata in occitano, scoperta solo vent'anni fa. Con l'allacciamento della luce può ora finalmente aprire in maniera stabile.

Macra ha in tutto sedici borgate, in gran parte abbandonate. In una di queste, Aramola, una coppia di tedeschi si è da poco insediata: hanno comprato una casa disabitata da anni. E mentre progettano di ristrutturarla per farci un rifugio e centro naturalistico, continuano a lavorare in smart working con la Germania.



Il Comune ha una sola dipendente per tre giorni a settimana, condivisa con un'altra amministrazione, Celle di Macra, mentre il sindaco Valerio Carsetti fa un po' da tuttofare. La Prefettura di Cuneo ha garantito aiuto per gestire i fondi del Pnrr, ci sono diversi progetti in corso. Ma la base da cui partire, sostiene il primo cittadino, sono le persone: “prima di tutto dobbiamo individuare dei giovani disposti a venire qui, e su di loro si costruisce il futuro”.

servizio di Ludovico Fontana

immagini di Guido Cravero

montaggio di Cristiano Gaviglio

interviste a Valerio Carsetti (sindaco di Macra), Gigi Garro (presidente Associazione fondiaria di Macra), Giuseppe Mauro (produttore vitivinicolo), Sylvia Montag (imprenditrice)