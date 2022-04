Parla Kateryna Prokopenko, la moglie del comandante della Brigata Azov - Video

Il suo nome rimbomba spesso quando si parla di Ucraina. Quando si parla di Mariupol. Quando si parla dell'acciaieria Azovstal. Quando si parla di resistenza. In un'intervista esclusiva a Bruno Vespa e al programma Porta a Porta, Kateryna Prokopenko racconta suo marito.

Resisteranno fino alla fine? “Certamente” risponde la donna che descrive così Denis Prokopenko: “Una persona d'onore. La mia roccia, lui incarna tutte le caratteristiche positive possibili per un uomo. Non c'è una persona che possa dire una parola brutta contro di lui. È la persona più bella al mondo per me”. E alla domanda è il capo di un reggimento di nazisti? Prokopenko risponde: “Sono abituata al fango russo, sta difendendo il nostro Paese. Non vogliamo essere riportati nell'ovile russo e compiacere le loro mire imperialiste”.